◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第16節福島4―2磐田（2026年5月10日とうスタ）J3福島のFW三浦知良（59）がホームの磐田戦に後半43分から途中出場し、J公式戦の最年長出場記録を59歳2カ月14日に更新した。前節の藤枝戦で故郷・静岡にJリーガーとして“凱旋”したカズ。スタメン発表時には敵地にもかかわらず大きな拍手を受けた。福島は1−1で前半を折り返すと後半8分にMF上畑が勝ち越しゴール。MF狩野、MF中村の追加点