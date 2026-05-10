◆パ・リーグ西武―楽天（１０日・ベルーナドーム）「おめかしシリーズ」と銘打たれたこの日のセレモニアルピッチに、俳優の岡宮来夢が登板。内角に惜しくも外れたが、ノーバン投球で場内を沸かせた。ミュージカルなどで活躍中の岡宮は「３回目のセレモニアルピッチは、グローブを新しくオーダーしました！大好きな外崎修汰選手モデルです。今回もきっと勝利につながる投球になったのではないかと思っています。ライオンズ