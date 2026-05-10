◇大相撲夏場所初日（2026年5月10日両国国技館）春場所を心不全で全休したため、22年春場所以来4年ぶりに十両へ番付を落とした翠富士（29＝伊勢ケ浜部屋）が東白龍（30＝玉ノ井部屋）にはたき込まれ、復帰初日を飾ることはできなかった。立ち合いで当たったが相手の動きを見たため二の矢が遅れ、相手に変わられて前へ落ちた。「場所に出られたので良かった。久しぶりに出て緊張したけれど、これから慣れてくると思うので頑張