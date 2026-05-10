◆大相撲▽夏場所初日（１０日、両国国技館）２３年夏場所以来、１８場所ぶりに関取に復帰した西十両１４枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、東十両１４枚目・栃大海（春日野）を押し出して、白星発進した。土俵入り、取組前には大きな声援を館内から受け「最高ですね。正直あまり覚えていないが、土俵入りの時は声援が聞こえていた」と、笑顔で振り返った。炎鵬は脊髄損傷による７場所連続休場を経て、２０２４年の名古屋場所で序