お笑いコンビ「アインシュタイン」の河井ゆずる（45）が9日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。若手時代によく飲みに連れていってくれた人気先輩芸人を明かした。河井は最高においしかった街として、若手時代を過ごし、実家もあったという大阪・ミナミを挙げた。行きつけだった居酒屋を紹介し、「後輩がアルバイトさせていただいてたんですよ」と打ち明けた。「大将が本当に優しい方で」と現在も