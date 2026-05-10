◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（１０日・バンテリンドーム）中日は、２番手・メヒアが誤算となり、逆転を許した。５回４安打３失点と粘ったドラフト２位・桜井頼之介投手のプロ初勝利が消えた。４―３の６回だった。メヒアは、先頭のダルベックを歩かせながらも、２死までこぎつけた。だが、平山の中前二塁打で、２死二、三塁とすると、８番・浦田に右中間への適時三塁打で２点を奪われて、逆転を許した。先発の桜井は、