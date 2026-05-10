◇プロ野球セ・リーグ 中日ー巨人(10日、バンテリンドーム)デビューから無失点登板を続け、球団の新人記録を更新し続けているドラフト2位ルーキー・田和廉投手。この日も無失点に抑え「初登板から15試合連続無失点」と記録を更新しました。巨人はこの日、先制してから度々同点に追いつかれるも、すぐさまリードを奪い返す猛攻。しかし5回には犠牲フライで中日に初の勝ち越しを許しました。それでも6回の攻撃では、浦田俊輔選手が逆