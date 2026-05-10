◇第31回NHKマイルC芝1600メートル（2026年5月10日東京競馬場）空前の大混戦の様相を呈した「NHKマイルC」はロデオドライブが優勝した。戦前の予想通り、レースも直線勝負の大接戦。最後はゴール前でのアスクイキゴミとのし烈な叩き合いを制したロデオドライブがハナ差、競り勝った。直前で1番に人気に押された支持に応える形で、重賞初勝利がG1。ここまで全て1600メートルのレースで4戦3勝となり、見事に3歳マイル王