通算1オーバーで優勝し、国内四大大会初制覇を果たした河本結＝茨城GCワールド・サロンパス・カップ最終日（10日・茨城県茨城GC＝6718ヤード、パー72）27歳の河本結が1打差2位から1イーグル、4バーディー、4ボギーの70にまとめて逆転し、通算1オーバーの289で国内四大大会初制覇を果たした。昨年10月以来のツアー通算5勝目。賞金3千万円と3年シードを獲得した。11位から67と伸ばした鈴木愛が2打差の2位、荒木優奈がさらに1打差