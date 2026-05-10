【モデルプレス＝2026/05/10】King & Prince（永瀬廉／高橋海人※「高」は正式には「はしごだか」）が10日、都内で開催されたディズニープラス「King & Princeがまちあわせin LA」 スペシャルローンチイベントに出席。2人がロケを振り返る場面があった。【写真】イベントで回答もポーズも一致するキンプリ◆高橋海人、永瀬廉の「存在を尊く思ってしまう」これまでに見たことがないKing & Princeの素顔が明らかになる新