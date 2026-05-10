台風5号(ハグピート)は、5月10日(日)午後3時にフィリピンの東の海上で熱帯低気圧に変わりました。台風5号熱帯低気圧に変わりました台風5号(ハグピート)は、6日(水・振替休日)午後3時にカロリン諸島で発生しました。その後、台風5号はほとんど発達することなく西よりに進み、今日10日(日)午後3時に、フィリピンの東の海上で熱帯低気圧に変わりました。なお、この台風による日本への直接的な影響はありませんでした。