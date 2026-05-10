「阪神−ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）阪神がスリーバントスクイズで先制した。チームがノーヒットで迎えた五回。先頭の木浪が詰まりながらチーム初安打となる右安打を放つと、梅野も内角球に詰まりながら今季初安打となる左前打で続いた。小幡の二ゴロで１死一、三塁となって、才木が打席へ。２球連続でセーフティースクイズを失敗したが、藤川監督が３球連続でサインを出すと、才木が一塁線へ転がして成功させた。