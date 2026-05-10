大相撲夏場所が１０日、両国国技館で初日を迎え、脊髄損傷の大けがを乗り越え、３年ぶりに関取に戻った炎鵬（伊勢ヶ浜部屋）が十両復帰の一番を白星で飾った。低い体勢で栃大海を攻め続け、押し出しで破ると館内のファンから大きな歓声が送られた。炎鵬は「最高ですね。土俵入りの時に歓声は聞こえたが、取組では聞こえなかった。（復帰に向けて）今までやってきてよかった」と笑顔で振り返った。炎鵬は２０２３年夏場所で首を