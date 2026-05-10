歌手の華原朋美さんが、10日、自身のYoutubeチャンネルを更新。子どもとの２ショット写真を公開しました。 【写真を見る】【 華原朋美 】 「沢山の思い出を作ってきました♥」子どもと笑顔「お部屋に温泉付きホテルに行ったり」「サファリパークでは車を借りて動物さんにご飯あげたり」華原朋美さんは「ここ最近、ずっと家族で色んなとこへ遊びに行ってます♥子供って可愛い♥」と綴ると、写真を添えて