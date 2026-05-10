およそ2人に1人ががんと診断される時代。安心を買うために、民間のがん保険に加入している人は、およそ4割とされます。【写真】「旦那さんが病気したらどうするの？」30代専業主婦、友人のひとことに将来への不安を痛感「がん保険に加入していた人が、がんで亡くなったのに、死亡診断書の死因が『多臓器不全』と記載されていたため、保険金が下りないと言われた」という投稿が、SNSで話題になりました。この投稿には「裁判したら勝