清華大学航空エンジン研究院が関与した世界初の大型ハイブリッド・ティルトローター旅客用電動垂直離着陸機（eVTOL）のDF3000「游竜」3トン級フルスケール試作機がこのほど、ハイブリッドモードによる初飛行を実現した。この機体の中核動力システムには清華航空院の技術成果が深く統合されており、大学の科学研究イノベーションと産業イノベーションの高度融合を示す成果となった。科技日報が伝えた。今回初飛行したDF3000「游竜」