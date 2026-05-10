車両重量約108kgの軽二輪スクーターTsukigi Motorcycle Companyは、中国のバイクメーカーであるZONTES（ゾンテス）が製造するスクーターモデル「150X」の受注を開始しました。このモデルに搭載されるのは、圧縮比12.5：1を誇る高圧縮の水冷4バルブ単気筒SOHCエンジンです。【画像】希少なアルミモノコックフレーム採用！ ZONTESの新型スクーター「150X」を 画像で見る（30枚以上）排気量は149.5ccで、ボッシュ製の電子制御燃