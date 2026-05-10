■陸上・第13回木南道孝記念陸上競技大会（10日、大阪府・ヤンマースタジアム長居）【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズが国立競技場に再び！男子110mハードル決勝は日本記録保持者・村竹ラシッド（24、JAL）が大会新記録13秒05（ｰ0.2）で、今季初戦で優勝を果たした。村竹は予選2組で登場した。好スタートを決めトップに立つと、最後は力を抜く余裕を見せながらも組1位で決勝へと駒を進めた。決勝はやや