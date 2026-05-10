「陸上・木南道孝記念」（１０日、ヤンマースタジアム長居）女子８００メートル（タイムレース）で、１分５９秒５２の日本記録を保持する久保凛（１８）＝積水化学＝は、２分７秒４７で７位だった。東大阪大敬愛高を卒業し、４月に積水化学へ入社した久保にとって社会人としての初戦。高校時代を過ごした大阪での大会だった。スタート後から伸びを欠いた。前半は２、３番手につけたものの、４００メートルを過ぎてから後続に