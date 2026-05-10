アイドルグループ「私立恵比寿中学」のメンバー・中山莉子さんが、体調不良のため当面の間休養することが発表されました。 【写真を見る】【 私立恵比寿中学・中山莉子 】体調不良により当面の間休養を発表4月から不調続き治療に専念へ「回復を最優先に考えております」所属事務所のスターダストプロモーションが5月8日、グループの公式サイトで発表した内容によると、中山さんは今年4月より体調不良が続いていたと