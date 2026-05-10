◇大相撲夏場所初日（１０日、東京・両国国技館）新十両で東１３枚目・大花竜（立浪）が西１３枚目・白鷹山（高田川）を押し出し、白星発進を飾った。立ち合いで突っ張って前に出ると、左を抱え、右で押して土俵外に出した。「緊張しました。（相手は）体が自分より大きいので、がっぷりと組んだらきついなと思っていた。止まらず前に出られて良かった。ホッとしてます」と安どの笑みを浮かべた。近大から２４年夏場所に三段目