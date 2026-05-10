モデルの吉井美優が１０日までに自身のインスタグラムを更新。休日ショットを公開した。「映画館って何度行ってもワクワクする今年もコナンをしっかり４Ｄで観れた」と報告。続けて「そして久しぶりに会えたお友達から．．！」と明かし、白の半袖ニットにデニムを履いた吉井が映画館から出てくる姿や誕生日ケーキをもらう様子などをアップした。最後に「真実はいつも一つで幸せな休日でした」と締めた。この投稿には「今