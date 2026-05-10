◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）阪神が、才木浩人投手のセーフティースクイズで先制した。０―０の５回１死一、三塁。１球目、２球目とセーフティースクイズを試みたが、いずれもファウル。追い込まれたが、３球目を一塁側に転がした。三塁走者の木浪が生還。母の日の甲子園は大歓声に包まれた。ここまで先発としても５回無失点と好投している。