◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（１０日・バンテリンドーム）巨人の浦田俊輔内野手が逆転の２点適時三塁打を放った。「８番・遊撃」で６試合ぶりの先発出場。３―４の６回２死二、三塁で迎えた第３打席だった。４球目の外角１５０キロをたたき、前進守備の右中間を深々と破った。悠々と三塁へ滑り込み、右手で大きくガッツポーズを見せた。２年目の今季は開幕から主に二塁で起用されてきたが、吉川の復帰後はベンチスター