◆バレーボール▽大同生命ＳＶリーグ男子チャンピオンシップ準決勝第２戦サントリー３―１（２３―２５、３１―２９、２５―２０、２５―２３）名古屋（１０日、大阪・Ａｓｕｅアリーナ大阪）２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）準決勝が行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位で、連覇を狙うサントリーサンバーズ大阪（サントリー）が、４位のウルフドッグス名古屋（名古屋）に３―１で逆転勝ちを収めた。３