【モデルプレス＝2026/05/10】俳優の奥野壮が5月9日、自身のInstagramを更新。髪色をピンクにしたニューヘアを披露し、反響を呼んでいる。【写真】人気BLイケメン俳優「天才的な可愛さ」雰囲気ガラリの新ヘア◆奥野壮、ピンク髪に大胆イメチェン奥野は、桜やフラミンゴなどピンク色の絵文字を添え、複数枚の写真を投稿。これまでの暗色や金髪からピンク色へとイメージチェンジし、雰囲気をガラリと変えた。白のタンクトップ姿で明