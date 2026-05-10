ダイヤモンドノット、カヴァレリッツォ（c）SANKEI 今から30年前の1996年。第1回NHKマイルCが開催された。外国産馬だらけのメンバー構成を見れば「マルガイダービー」と称されたのも頷ける。 クロフネ、タニノギムレット、そしてキングカメハメハにディープスカイらがこのレースをステップにダービーに挑む姿は前身レースのNHK杯の匂いを感じさせた。 そして現在。NHKマイ