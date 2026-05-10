2004年NHKマイルCを制したキングカメハメハ（c）SANKEI 主戦騎手が不向きと思っていた距離で驚異の独走劇 2004年春、クラシック第一弾の皐月賞をパスし、NHKマイルCへ向かい圧勝。 続く日本ダービーもレースレコードで快勝したキングカメハメハ。 その現役時代について同馬の主戦騎手を務めた安藤勝己元騎手に聞いたお話を、選りすぐりの名馬36頭の素顔と強さの根源に迫った『もうひとつの最強馬