◇ファーム・リーグ阪神―ソフトバンク（2026年5月10日姫路） 阪神の門別啓人投手（21）が2番手で6回から救援登板。2軍降格後初マウンドで3回3安打2失点だった。姫路のファンからの歓声を背に登板。先頭の正木を左飛に仕留めたものの、続く井上にフォークを捉えられ左翼越えソロを被弾。大泉を一ゴロ、嶺井を一邪飛に打ち取った。2イニング目となった7回も2死一、三塁から高橋に中前適時打を許して失点。3イニング目の