女優の見上愛（25）が10日、都内でスペシャルサポーターを務める「看護の日」のイベントに登場した。放送中のNHK連続テレビ小説「風、薫る」で、日本初の専門看護師として活躍していく主人公を演じている見上。「第一人者になる覚悟や強さを大切にしながら演じています」と話した。看護師を演じる上での苦労を聞かれると「シーツの敷き方が大変」と明かし「少しでもシワがあるとOKにならないので何度も練習しましたが、いま