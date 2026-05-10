◆子供 「ママへいつもありがとう大好き」 5月10日の母の日を前に大分県別府市のラクテンチではお母さんに感謝の気持ちを伝えるイベントが開かれています。子供たちは手紙に書いた内容を発表して用意されたカーネーションとともに手渡していました。 ◆母親 「お花までもらって良かった」 「母の日は忘れられることが多いのでうれしい」 イベントは10日までで、当日参加出来るということです。