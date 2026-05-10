◇パ・リーグソフトバンク―ロッテ（2026年5月10日みずほペイペイドーム）ソフトバンク・周東佑京外野手（30）が自慢の脚で躍動した。0―2の3回1死一塁でロッテ・毛利の直球を捉えると快足も飛ばし右翼フェンス直撃の適時三塁打。続く近藤の凡退後、2死三塁となったところでディレイドスチールを敢行しヘッドスライディング。捕手・松川のミットからボールがこぼれ、同点に追いつくホームスチールを成功させた。圧巻の