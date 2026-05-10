松坂屋上野店は、5月14日〜22日に物価高に立ち向かう家計応援企画『食品もったいないセール』を開催する。【写真】『食品もったいないセール』でお得になる商品例物価高の波はまだまだ続きそう。そこで、賞味期限間近や在庫過多、不ぞろいなどさまざまな理由でお買い得になった“もったいない”食品およそ1500種類約11万点が大集結する。米やコーヒー、食用油、海苔など値上がりが続く生活必需食品を中心に毎日違ったお得が