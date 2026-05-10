アメリカ・ニューヨークで9日、日本の魅力をアピールするジャパンパレードが開催され、およそ5万人が詰めかけました。ニューヨークで9日に開催されたジャパンパレードには、ニューヨーク・タイムズの「2026年に行くべき52か所」に選ばれた長崎などおよそ100の団体が参加し、踊りや武道、アニメなど日本の魅力をアピールしました。また、セントラルパークで多く見られるリスと日本の法被などを組み合わせた公式マスコット「Happi」