ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船が、スペイン領カナリア諸島に到着しました。WHO＝世界保健機関は、乗客・乗員を42日間監視する必要があるとの見解を示しています。日本時間10日午後1時半ごろ、クルーズ船「MVホンディウス号」が、カナリア諸島テネリフェ島の沖に姿を見せました。WHOによりますと、クルーズの乗員乗客およそ150人のうち、6人の感染が確認され、2人に感染の疑いがあり、この8人のうち3人が死亡し