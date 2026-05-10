元衆院議員の杉村太蔵氏が10日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に出演。福島県の磐越道で新潟・北越高校のソフトテニス部員ら21人が死傷したバス事故をめぐり、部活動の長距離遠征について私見を述べた。番組では、バスを手配したバス運行会社「蒲原鉄道」と北越高校側の主張に食い違いがあることを紹介。蒲原鉄道は学校側から「（高額な）貸し切りバスを使わずにレンタカーを使って送迎したい」「安くして欲しい