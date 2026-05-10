5月9日、日環アリーナ栃木で「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルGAME1が行われ、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（第7シード）が宇都宮ブレックス（第1シード）に逆転勝利した。 31－46と15点ビハインドで試合を折り返した名古屋Dは、第3クォーター残り3分に名古屋Dは加藤嵩都を初投入すると、直後に3ポイントシュートを