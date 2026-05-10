熾烈なブンデスリーガ残留争いが16日の最終節で決着する。入れ替え戦圏のボルフスブルクと自動降格圏のザンクト・パウリは同勝ち点で運命の直接対決を迎えることになった。ボルフスブルクは3連敗から3試合負けなしになっていたが、第33節でバイエルンに0-1で敗れて勝ち点26の得失点差-26で16位となっている。一方のザンクト・パウリは現在3連敗中で、勝ち点26の得失点差-29で17位に位置している。そうした両チームはすでに自