2026年1月にグループ初となるアリーナ公演を成功させたDXTEENの5月9日にZepp Diver City(TOKYO)で開催された『2026 DXTEEN 2ND ONE MAN LIVE TOUR ～Heart & Soul～』ファイナル公演のオフィシャルレポートが到着した。「両片想い」や「ハルコイ」のロングヒットを経て、さらにステップアップし続けている彼ら。そんな2ndワンマンツアーは全公演SOLD OUTになっている。 ■「DXTEEN6人と