卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は、10日に決勝が行われ、日本男子は中国と対戦する。57年ぶりの戴冠を目指す中、過去11大会連続金メダルの中国との頂上決戦を迎える。中でも、日本男子の前に立ちはだかるのが世界ランキング1位の王楚欽。中国メディアは、決勝までチームを導いてきたその活躍ぶりを称賛している。 ■張本智＆松島との対峙が想定 12大会連続の金メダルを狙う