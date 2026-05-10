お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）とノブ（46）が10日放送のTOKYOFM「木村拓哉Flow」（日曜前11・30）にマンスリーゲストとして出演。例え忙しくてもオファーは「別腹」という超大物を明かした。木村からのオファーで出演が実現したという2人。木村が「本当に来てくれたんだと思って」ともらすと、ノブは「そりゃもう当たり前ですよ」。大悟も「忙しくてもですよ」と応じた。ノブは超売れっ子だけに「忙しいのは忙しいか