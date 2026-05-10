FMヨコハマは10日、公式Xを更新。放送機材の不調により、一部放送に乱れが生じる“放送事故”が発生したと報告し、謝罪した。同Xで「放送機材の不調により、一部放送に乱れが生じました。これに伴い、急遽放送内容を変更してお送りいたしました」と報告。「リスナーの皆様にはご不便をおかけし申し訳ございませんでした」と謝罪した。同局の「Take your time.」（日曜後12・30）放送中に音声が流れなくなる時間帯があり、そ