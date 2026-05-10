ニューヨークで「ジャパンパレード」が開催され、2026年に行くべき旅行先に選ばれた長崎などが日本の魅力をアピールしました。【映像】「Happi」姿の片平総領事＆大盛り上がりのパレードの様子9日、マンハッタンで開催されたパレードには日本のマンガアーティストアッキー・ブライト氏がデザインした公式マスコット「Happi」が初めて登場しました。また、ニューヨークタイムズの2026年に行くべき旅行先に選ばれた長崎市の芸