◇プロ野球セ・リーグ 中日ー巨人(10日、バンテリンドーム)試合を通じてリードを守り続けていた巨人。5回裏には初の勝ち越しを許すも、6回に浦田俊輔選手が逆転タイムリーを放ちました。対する先発はドラフト2位ルーキー・櫻井頼之介投手。2回には平山功太選手の先制打、4回にもダルベック選手の2ランと得点を重ねるも、中日のホームラン攻勢ですぐさま同点に追いつかれます。そんな中、5回には先発・森田駿哉投手がピンチを招き、