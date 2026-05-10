◇パ・リーグ西武―楽天（2026年5月10日ベルーナD）西武の西川愛也外野手（26）が10日、本塁打を放ちNPB通算11万1111号を達成した。3―0の4回1死二塁。楽天・藤井のスライダーを右翼席に運ぶ今季1号2ランで突き放した。俊足堅守の外野手ながら、昨季は自身初の2桁となる10本塁打。パンチ力も秘める若獅子が“メモリアル弾”で、3連勝中のチームにさらなる勢いを注入した。直近の“節目”となる通算11万1000本目の本