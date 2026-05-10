◇プロ野球 セ・リーグ 阪神-DeNA(10日、甲子園球場)阪神・才木浩人投手が前半5回を無失点に抑え、攻撃では自らセーフティースクイズを決め先制点をもたらしました。前回から中6日での先発マウンドは初回にノーアウト2塁のピンチを迎えましたが、DeNA中軸から2三振を奪って無失点で立ち上がりました。2回以降も三振を奪い続け、5回まで毎回の9奪三振。試合前時点でリーグ最多47奪三振を記録している右腕が好投しています。一方の打