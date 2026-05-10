「プラダを着た悪魔」シリーズに出演するスタンリー・トゥッチが、同作で共演するエミリー・ブラントの姉で、自身より21歳年下の妻フェリシティ・ブラントとの結婚生活について語った。【写真】スタンリー・トゥッチ、21歳年下妻フェリシティ＆義妹エミリー・ブラントとメットガラに登場現在65歳のスタンリーは、1995年にソーシャルワーカーのケイト・トゥッチと結婚したが、2009年に乳がんのために死別。ケイトとの間には、現