韓国メディア「ＳＰＯＴＶニュース」は１０日、「どのくらいメジャーに戻りたいのか…サイ・ヤング賞右腕が切実なアピール」とのタイトルで記事を配信した。米独立リーグ、ロングアイランド所属の前ＤｅＮＡトレバー・バウアー投手（３５）は８日（日本時間９日）、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。メジャー３０球団のオーナーに「年俸ゼロで１Ａ契約を」と?逆オファー?を出した。同メディアは「バウアーがウップンをつづっ