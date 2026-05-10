５月１０日の京都１０Ｒ・橘Ｓ（３歳オープン・リステッド、芝１４００メートル＝１１頭立て）は単勝１・８倍と圧倒的１番人気だったタガノアラリア（牡、栗東・西園翔太厩舎、父ミスターメロディ）が逃げ切り、３勝目を挙げた。勝ち時計は１分１９秒７（良）。発馬でつまづき気味だったが、立て直すと、楽な感じでハナへ。後続を引きつけるような形でマイペースを刻むと、直線でもバッタリと脚が止まることはなかった。鮫島