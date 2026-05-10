◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（１０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・栗原陵矢内野手が４回にソロを放った。２―２の４回先頭、ロッテの先発・毛利の初球スライダーを捉えて右翼スタンドに運んだ。本塁打ランキングトップに並ぶ今季１０号で、本拠地戦初勝利がかかる先発・前田悠に勝ち越し点をプレゼントした。「スライダーを完璧に捉えることができました。何とか悠伍(前田)に勝ちをつけてあげたいと思ってい